Neuorganisation der Verkehrssicherheitsarbeit bei der PD Montabaur

Zur Kontrolle von Lastkraftwagen und Transportern wurde ein so genannter "Schwerlastkontrolltrupp" gegründet. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Überprüfung der Ladungssicherung, der Fahrzeugtechnik und der Einhaltung der Sozialvorschriften.



Die festgestellte Zunahme von (illegal) veränderten Fahrzeugen führte dazu, dass erstmals ein "Tuningkontrolltrupp" ins Leben gerufen wurde. Im Focus der geplanten Kontrollmaßnahmen stehen hier illegale Veränderung an Fahrzeugen.



Mit den ersten sonnigen Frühlingstagen und steigenden Temperaturen hat die Motorradsaison 2025 und somit der Einsatzzeitraum des dritten Kontrolltrupps begonnen. Insbesondere im Zuständigkeitsbereich der PD Montabaur werden viele Zweiradfahrer durch die kurvenreichen Strecken und Passagen angelockt.

Um die Verkehrssicherheit dieser motorisierten Zweiräder gleich zu Beginn der Saison zu überprüfen, fand am 02.05.2025 die erste Kontrolle des neu aufgestellten Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Montabaur an der B 260 vor dem Orteingang Singhofen statt.

Insgesamt wurden an diesem Tag 76 Motorräder kontrolliert. An 18 der Fahrzeuge wurden Mängel festgestellt, die eine Kontrollaufforderung zur Folge hatten. Es erfolgten zwölf Verwarnungen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem musste in einem Fall die Weiterfahrt untersagt werden.



Die Kontrollmaßnahme stieß bei den Bikern auf ein positives Echo.



Für die folgenden Monate sind weitere Kontrollen aller Kontrolltrupps geplant.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PHK'in Bula

Telefon: 02602-9226-313





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell