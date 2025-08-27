56237 Nauort
Nauort – Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch – Vorabmeldung -
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Gegen 10.35 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Gasgeruch in ihrem Wohnhaus.

Die Feuerwehr ist vor Ort und klärt den Sachverhalt ab. Es stehen zwar einige Feuerwehrfahrzeuge vor Ort, eine Evakuierung ist jedoch nicht erforderlich, eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude besteht nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

02624/9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Top-News aus der Region