Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte einen grauen Transporter der Marke Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771 93270 in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion St. Goarshausen
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56346 St. Goarshausen
06771 93270
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Nastätten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte einen grauen Transporter der Marke Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771 93270 in Verbindung zu setzen.