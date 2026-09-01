Nastätten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Ein schwarzer BMW befuhr die L335 aus Richtung Webergasse kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs in der Rheinstraße als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr eine Grünanlage entlang eines Gehwegs und kam an einem Strauch am Rande des Kreisverkehrs zum Stillstand.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

06771 93270





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