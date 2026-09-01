Nastätten
Nastätten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Kreisverkehr
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 31.08.2026 um ca. 16:20 Uhr kam es am Kreisverkehr der L335/Rheinstraße in 56355 Nastätten zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte.

Ein schwarzer BMW befuhr die L335 aus Richtung Webergasse kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs in der Rheinstraße als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr eine Grünanlage entlang eines Gehwegs und kam an einem Strauch am Rande des Kreisverkehrs zum Stillstand.
Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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