Das Fahrrad war bei den dortigen Glas- und Altkleidercontainern abgestellt.
Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, richten Sie bitte direkt an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 9327-0
Gerald Eberth, PHK
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Nastätten - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl am 02.05.2026
Das Fahrrad war bei den dortigen Glas- und Altkleidercontainern abgestellt.