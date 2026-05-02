Nastätten - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl am 02.05.2026

Am 02.05.2026 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde am Kindchesgarten in Nastätten das Mountainbike eines 13-jährigen Kindes gestohlen.

Das Fahrrad war bei den dortigen Glas- und Altkleidercontainern abgestellt.

Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, richten Sie bitte direkt an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

06771 9327-0

Gerald Eberth, PHK





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