Nastätten
Nastätten - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl am 02.05.2026
Symbolbild
dpa

Am 02.05.2026 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde am Kindchesgarten in Nastätten das Mountainbike eines 13-jährigen Kindes gestohlen.

Das Fahrrad war bei den dortigen Glas- und Altkleidercontainern abgestellt.
Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, richten Sie bitte direkt an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 9327-0
Gerald Eberth, PHK


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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