Als ein vor ihm fahrender 86-jähriger PKW-Fahrer abbremste, um in der Folge auf ein Grundstück abzubiegen, fuhr er diesem auf. Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligte, sowie eine 77-jährige Beifahrerin leicht verletzt.
Alle Beteiligten stammen aus dem Rhein-Lahn-Kreis.
Nastätten - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen
