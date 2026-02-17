Nastätten - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Als ein vor ihm fahrender 86-jähriger PKW-Fahrer abbremste, um in der Folge auf ein Grundstück abzubiegen, fuhr er diesem auf. Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligte, sowie eine 77-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Alle Beteiligten stammen aus dem Rhein-Lahn-Kreis.



