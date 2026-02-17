Nastätten
Nastätten - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am Dienstagvormittag gegen 09:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die Rheinstraße aus Richtung Ortsmitte Nastätten kommend in Fahrtrichtung Bogel.

Als ein vor ihm fahrender 86-jähriger PKW-Fahrer abbremste, um in der Folge auf ein Grundstück abzubiegen, fuhr er diesem auf. Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligte, sowie eine 77-jährige Beifahrerin leicht verletzt.
Alle Beteiligten stammen aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren