Nastätten
Nastätten - Polizei sucht Unfallbeteiligten
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am vergangenen Freitagmittag zwischen 11:00 und 11:30 Uhr beschädigte eine 80-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rheingau-Tauns-Kreis beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Postparkplatz in Nastätten, nahe der dortigen Metzgerei Bayer, den neben ihr stehenden weißen Kleinwagen.

Hierbei dürften an dem weißen Kleinwagen, zu dem nichts Genaues bekannt ist, an der rechten Heckstoßstange Beschädigungen entstanden sein.

Zeugen werden gebeten, mit der zuständigen Polizeiinspektion Kontakt aufzunehmen.
Der Besitzer des weißen Kleinwagens wird ebenfalls gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren