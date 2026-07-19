Hierbei dürften an dem weißen Kleinwagen, zu dem nichts Genaues bekannt ist, an der rechten Heckstoßstange Beschädigungen entstanden sein.
Zeugen werden gebeten, mit der zuständigen Polizeiinspektion Kontakt aufzunehmen.
Der Besitzer des weißen Kleinwagens wird ebenfalls gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0
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Nastätten - Polizei sucht Unfallbeteiligten
Hierbei dürften an dem weißen Kleinwagen, zu dem nichts Genaues bekannt ist, an der rechten Heckstoßstange Beschädigungen entstanden sein.