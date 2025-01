Nastätten (K77) - Verkehrsunfall aufgrund Alkoholkonsums

In den frühen Morgenstunden des 26.01.2025 kam es auf der K77 zwischen Nastätten und Bettendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug.

Der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gibt er an, einem Reh ausgewichen zu sein. Doch das dürfte nicht der einzige Grund gewesen sein, denn der Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Tel. 06771/93270





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell