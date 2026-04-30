Der Roller war im Tatzeitraum am dortigen Penny-Supermarkt in der Brühlstraße abgestellt. Da der junge Besitzer keinerlei Hinweise auf den oder die Täter geben konnte, werden Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, gebeten sich bei der Polizei zu melden.
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Nastätten: E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht
Der Roller war im Tatzeitraum am dortigen Penny-Supermarkt in der Brühlstraße abgestellt. Da der junge Besitzer keinerlei Hinweise auf den oder die Täter geben konnte, werden Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, gebeten sich bei der Polizei zu melden.