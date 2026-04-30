Nastätten: E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Am frühen Abend des 30.04.2026, zwischen 18:15 und 18:30 Uhr, wurde ein E-Scooter des Herstellers "Zamelux Green" in der Ortslage Nastätten entwendet.

Der Roller war im Tatzeitraum am dortigen Penny-Supermarkt in der Brühlstraße abgestellt. Da der junge Besitzer keinerlei Hinweise auf den oder die Täter geben konnte, werden Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, gebeten sich bei der Polizei zu melden.



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Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0





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