Nastätten
Nastätten - Berauscht gefahren
Symbolbild
dpa

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags kontrollierten Polizeibeamte in der Ortslage Nastätten einen 41-Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf seinem E-Scooter.

Nachdem sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung des 41-Jährigen durch berauschende Mittel ergaben, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 / 9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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