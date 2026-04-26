Nachdem sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung des 41-Jährigen durch berauschende Mittel ergaben, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Nastätten - Berauscht gefahren
Nachdem sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung des 41-Jährigen durch berauschende Mittel ergaben, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.