Hintergrund hierfür war, dass er offensichtlich nicht mit dem Fahrstil der Geschädigten einverstanden war. An der Wohnanschrift bedrohte der Audi-Fahrer die Geschädigte sodann.
Die Geschädigte will an dem Audi das Kennzeichenfragment "GS" abgelesen haben.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Nastätten - Bedrohung durch Audi-Fahrer
Hintergrund hierfür war, dass er offensichtlich nicht mit dem Fahrstil der Geschädigten einverstanden war. An der Wohnanschrift bedrohte der Audi-Fahrer die Geschädigte sodann.