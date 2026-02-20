Nastätten - Bedrohung durch Audi-Fahrer

Hintergrund hierfür war, dass er offensichtlich nicht mit dem Fahrstil der Geschädigten einverstanden war. An der Wohnanschrift bedrohte der Audi-Fahrer die Geschädigte sodann.

Die Geschädigte will an dem Audi das Kennzeichenfragment "GS" abgelesen haben.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell