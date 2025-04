Nastätten - 2 Einbrüche am Wochenende

Am Wochenende kam es in der Nacht von Freitag 25.04.2025, auf Samstag 26.04.2025, zu einem Einbruch im Gewerbegebiet Sandkaut und von Samstag 26.04.2025, ca. 09:30 Uhr, auf Sonntag 27.04.2025, ca. 08:40 Uhr, zu einem Einbruch in eine Kirche in der Paul-Spindler-Straße in Nastätten.