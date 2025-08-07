Nassau - Fahrzeugführerin fährt gegen Grundstücksmauer

Eine 78-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis beabsichtigte von einem Parkplatz in der Emser Straße auf diese aufzufahren und unterschätzte hierbei offenbar die Beschleunigung ihres E-Fahrzeuges. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr geradewegs über die Fahrbahn in die gegenüberliegende Grundstücksmauer. Hierbei wurde sowohl die Fahrzeugführerin als auch die Beifahrerin jeweils leicht verletzt und in ein umliegendes KH eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Emser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt.



