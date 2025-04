Nassau – Aktuelle Warnmeldung vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte

Unter verschiedenen Legenden (z.B. Unfall eines Familienangehörigen, Festnahme einer Diebesbande) geben sich die Anrufer als Polizeibeamte oder Angehörige der Staatsanwaltschaft aus, um so die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck zu erreichen.



Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:



– Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche

Polizeidienststelle.

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

– Geben Sie gegenüber unbekannten Personen keine Namen von

Familienangerhörigen preis.

– Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen.

– Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer

dies ausdrücklich verbietet.

– Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am

Telefon.



Es gilt: KEINE STAATLICHE ORGANISATION FORDERT AM TELEFON DIE HERAUSGABE VON BARGELD ODER SCHMUCK!



Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

M. Behr, PHK

02602 9226-0



oder Polizeiinspektion Bad Ems

02603 970-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell