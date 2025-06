Nachtragsmeldung zur Erstmeldung 11:26 Uhr – Schwerer Verkehrsunfall auf der L327 in Welschneudorf

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 82-jährige Person mit ihrem Wohnmobil die Montabaurer Straße aus Richtung Oberelbert kommend in Fahrtrichtung Kemmenau. Aus bislang ungeklärter Ursache befuhr das Wohnmobil die am rechten Fahrbahnrand liegende Verkehrsinsel, geriet daraufhin in den Gegenverkehr und kollidierte sodann frontal mit dem entgegenkommenden LKW des 81-Jährigen. Die Strecke musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge für ca. drei Stunden gesperrt werden. Neben der Polizeiinspektion Montabaur, waren auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Koblenz, Feuerwehren aus den umliegenden Örtlichkeiten und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



