Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Personen vom 27.03.2026 in Westerburg.

Wie der Polizei im Nachgang an den Verkehrsunfall mitgeteilt wurde, verstarb auch die 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg infolge des schweren Verkehrsunfalles vom 27.03.2026 auf der L288 bei Westerburg. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch immer an.

Westerburg (ots) -



Wie der Polizei im Nachgang an den Verkehrsunfall mitgeteilt wurde, verstarb auch die 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg infolge des schweren Verkehrsunfalles vom 27.03.2026 auf der L288 bei Westerburg.



Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch immer an.



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