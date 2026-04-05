Westerburg
Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Personen vom 27.03.2026 in Westerburg.
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Wie der Polizei im Nachgang an den Verkehrsunfall mitgeteilt wurde, verstarb auch die 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg infolge des schweren Verkehrsunfalles vom 27.03.2026 auf der L288 bei Westerburg. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch immer an.

Westerburg (ots) -

Wie der Polizei im Nachgang an den Verkehrsunfall mitgeteilt wurde, verstarb auch die 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg infolge des schweren Verkehrsunfalles vom 27.03.2026 auf der L288 bei Westerburg.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch immer an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 - 98050


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