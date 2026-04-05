Westerburg (ots) -
Wie der Polizei im Nachgang an den Verkehrsunfall mitgeteilt wurde, verstarb auch die 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg infolge des schweren Verkehrsunfalles vom 27.03.2026 auf der L288 bei Westerburg.
Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch immer an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
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Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Personen vom 27.03.2026 in Westerburg.
Westerburg (ots) -