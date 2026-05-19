Stein-Neukirch
Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerlandflughafen
Symbolbild
dpa

Stein-Neukirch. Am heutigen Tag, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerlandflughafen ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde.

Lesezeit 1 Minute

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 33jähriger Fahrer eines PKW die B54, aus Richtung Siegen kommend, in Richtung Rennerod und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an. Hierbei übersah er einen entgegenkommend LKW, mit welchem er frontal kollidierte. Der LKW wurde anschließend auf die Gegenspur abgewiesen und kollidierte dort mit einem weiteren PKW, welcher in Richtung Rennerod fuhr. Der 33jährige Fahrer des überholenden PKW erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der LKW-Fahrer, sowie der andere Beteiligte PKW-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des LKW, welcher von dem Verursacher überholt wurde, setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Rennerod fort. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren