Nachtragsmeldung zum Felssturz am Loreleyfelsen

St. Goarshausen (ots) - Mit Bezug auf die Pressemeldung von 12:36 Uhr wird mitgeteilt, dass die B42 im Bereich des Loreleyfelsens voraussichtlich noch bis zum frühen Mittwoch, 02.09.2026, voll gesperrt bleibt. Aufgrund des Felssturzes müssen Hangsicherungsarbeiten durchgeführt werden.