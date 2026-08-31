Polizeidirektion Montabaur
Nachtragsmeldung zum Felssturz am Loreleyfelsen
Symbolbild
dpa

St. Goarshausen (ots) - Mit Bezug auf die Pressemeldung von 12:36 Uhr wird mitgeteilt, dass die B42 im Bereich des Loreleyfelsens voraussichtlich noch bis zum frühen Mittwoch, 02.09.2026, voll gesperrt bleibt. Aufgrund des Felssturzes müssen Hangsicherungsarbeiten durchgeführt werden.

Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Im Anschluss an die Vollsperrung wird die Straße zunächst halbseitig wieder befahrbar werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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