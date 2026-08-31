Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Im Anschluss an die Vollsperrung wird die Straße zunächst halbseitig wieder befahrbar werden.
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Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
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Nachtragsmeldung zum Felssturz am Loreleyfelsen
Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Im Anschluss an die Vollsperrung wird die Straße zunächst halbseitig wieder befahrbar werden.