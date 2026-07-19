Höhr-Grenzhausen
Nachtragsmeldung zum Brand eines Carports in Höhr-Grenzhausen

Symbolbild

dpa

Am heutigen Sonntag den 19.07.2026, gegen 15:46 Uhr, kam es zum Brand eines Carports samt dazugehörigen Schuppens in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen.

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Zwar konnte durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehrkräfte ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Gebäude verhindert werden, dennoch dürfte sich der Gesamtschaden ersten Schätzungen zu Folge auf einen hohen, fünfstelligen Betrag belaufen. Weiterhin wurde der Eigentümer des betroffenen Carports, bei der Verbringung mehrerer Fahrzeuge aus dem Einwirkungsbereich des Brandes, leicht verletzt und wurde daher vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu weiteren Personenschäden kam es nicht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte die genaue Brandursache zunächst nicht eindeutig ausgemacht werden. Die Ermittlungen dahingehend dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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