Nachtragsmeldung zu schwerem Unfall auf der L335 bei Niederbachheim

Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto in Fahrtrichtung Miehlen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Der Fahrer wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die L 335 wurde gegen 00:40 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben. Unfallzeugen sollen sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.



