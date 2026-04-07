Die Fahrerin befuhr zuvor mit ihrem Motorrad die Landstraße aus Giershausen kommend in Fahrtrichtung Horhausen. Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach verlor die Frau in einer Linkskurve, aus noch zu ermittelndem Grund, alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad, kam zu Fall und anschließend von der Fahrbahn ab.
Sie verstarb noch an der Unfallstelle.
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Nachtragsmeldung: Verkehrsunfallaufnahme L 313 - tödlicher Verkehrsunfall