Isselbach
Nachtragsmeldung: Verkehrsunfallaufnahme L 313 - tödlicher Verkehrsunfall

Symbolbild

dpa

Am 06.04.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L318 in der Gemarkung von Isselbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32 jährige Motorradfahrerin aus dem Westerwaldkreis tödlich verunglückt ist.


Die Fahrerin befuhr zuvor mit ihrem Motorrad die Landstraße aus Giershausen kommend in Fahrtrichtung Horhausen. Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach verlor die Frau in einer Linkskurve, aus noch zu ermittelndem Grund, alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad, kam zu Fall und anschließend von der Fahrbahn ab.
Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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