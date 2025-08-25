Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B255 aus Richtung Höhn in Fahrtrichtung Ailertchen. Hinter ihm befand sich ein 61-jähriger Motorradfahrer. Der PKW bremste aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ab, wonach es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Ersthelfer begannen unmittelbar danach mit der Reanimation des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer aus der VG Westerburg erlag jedoch noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer des PKWs wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden voll gesperrt.



