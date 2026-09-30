Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam der Kradfahrer in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Transporter. Der 36-jährige Kradfahrer verstarb aufgrund der erlittenen massiven Verletzungen noch an der Unfallstelle.
Die B 8 war für die Zeit der Unfallaufnahme, Bergung der beteiligten Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn für ca. 6 Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.
Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur, Tel.: 02602 92260,zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0
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Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam der Kradfahrer in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Transporter. Der 36-jährige Kradfahrer verstarb aufgrund der erlittenen massiven Verletzungen noch an der Unfallstelle.