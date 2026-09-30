Hartenfels
Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, den 29.09.2026 gegen 17:34 Uhr, kam es auf der B 8 zwischen Höchstenbach und Steinen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden Transporter.

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Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam der Kradfahrer in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Transporter. Der 36-jährige Kradfahrer verstarb aufgrund der erlittenen massiven Verletzungen noch an der Unfallstelle.
Die B 8 war für die Zeit der Unfallaufnahme, Bergung der beteiligten Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn für ca. 6 Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.
Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur, Tel.: 02602 92260,zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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