



Eine 66 Jahre alte Fahrzeugführerin, aus dem Lahn-Dill-Kreis, befuhr mit ihrem Pkw die B54 von Rennerod kommend in Richtung Siegen. Ein 47 Jahre alter Fahrzeugführer, aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, fuhr mit seinem Pkw von der L296 aus Richtung Bretthausen auf die B54 auf. Hierbei übersah er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin.



Die beiden Pkw kollidierten im Einmündungsbereich und wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 47 jährige, eingeklemmte Fahrzeugführer musste zudem durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.



Die B54 war für die Räumung- und Reinigungsmaßnahmen bis 09:30 Uhr vollgesperrt.



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