Nachtragsmeldung - Lauter Knall in der Bachstraße

In Folge der Explosion wurde eine Person schwerstverletzt, welche im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde.
Die erforderlichen Ermittlungen wurden seitens der Kriminalpolizei aufgenommen. Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen.
