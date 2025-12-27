Nachtragsmeldung - Lauter Knall in der Bachstraße

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es am Samstag, 27.12.2025 gegen 18:45 Uhr zu einer mittels Feuerwerkskörper herbeigeführten Explosion an einem Zigarettenautomaten.

In Folge der Explosion wurde eine Person schwerstverletzt, welche im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Die erforderlichen Ermittlungen wurden seitens der Kriminalpolizei aufgenommen. Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur,

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell