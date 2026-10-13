Nachtragsmeldung: Gemeinsame Kontrollstelle der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur

Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 255, in der Gemarkung Hahn am See statt.



Bei etwa 50 kontrollierten Fahrzeugen, konnten die Polizeibeamten verschiedene Verkehrsverstöße feststellen.



Gegen 23:10 Uhr wurde eine 26 jährige Fahrzeugführerin der VG Hunsrück-Mittelrhein unter dem Einfluss von THC angehalten.

Gegen 23:15 Uhr wurde ein 35 jähriger Fahrzeugführer angehalten, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen 23:20 Uhr wurde ein 32 jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Olpe angehalten, der sein Fahrzeug derart technisch verändert hat, dass dessen Betriebserlaubnis erloschen war.

Gegen 23:30 Uhr wurde ein 36 jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Kreis Neuss unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol angehalten.

Gegen 23:55 Uhr wurde ein 44 jähriger Fahrzeugführer der VG Rennerod unter dem Einfluss von THC, Amphetamin und Methamphetamin angehalten.



Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0





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