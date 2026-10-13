Polizeidirektion Montabaur
Nachtragsmeldung: Gemeinsame Kontrollstelle der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hahn am See (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag errichteten Beamte der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur eine gemeinsame Kontrollstelle.

Lesezeit 1 Minute

Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 255, in der Gemarkung Hahn am See statt.

Bei etwa 50 kontrollierten Fahrzeugen, konnten die Polizeibeamten verschiedene Verkehrsverstöße feststellen.

Gegen 23:10 Uhr wurde eine 26 jährige Fahrzeugführerin der VG Hunsrück-Mittelrhein unter dem Einfluss von THC angehalten.
Gegen 23:15 Uhr wurde ein 35 jähriger Fahrzeugführer angehalten, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Gegen 23:20 Uhr wurde ein 32 jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Olpe angehalten, der sein Fahrzeug derart technisch verändert hat, dass dessen Betriebserlaubnis erloschen war.
Gegen 23:30 Uhr wurde ein 36 jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Kreis Neuss unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol angehalten.
Gegen 23:55 Uhr wurde ein 44 jähriger Fahrzeugführer der VG Rennerod unter dem Einfluss von THC, Amphetamin und Methamphetamin angehalten.

Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0


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