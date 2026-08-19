Freilingen
Nachtragsmeldung – Gebäudebrand eines Clubs in Freilingen
Symbolbild
dpa

Am Dienstag, 18.08.2026 um 23:05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hohe Straße in Freilingen alarmiert.

Lesezeit 1 Minute


Dort kam es aus aktuell ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einem Gebäudekomplex, welcher neben einer Wohnung auch die Räumlichkeiten eines Clubs enthält. Dieser hatte zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen. Es entstand kein Personenschaden.
Der Brand bereitete sich in seinem Verlauf fast auf das gesamte Gebäude aus.
Die Löscharbeiten dauern aktuell weiter an. Der entstandene Gebäudeschaden wird aktuell auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Brandursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei in den nächsten Tagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
POK'in Humberg

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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