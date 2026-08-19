Nachtragsmeldung – Gebäudebrand eines Clubs in Freilingen



Dort kam es aus aktuell ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einem Gebäudekomplex, welcher neben einer Wohnung auch die Räumlichkeiten eines Clubs enthält. Dieser hatte zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen. Es entstand kein Personenschaden.

Der Brand bereitete sich in seinem Verlauf fast auf das gesamte Gebäude aus.

Die Löscharbeiten dauern aktuell weiter an. Der entstandene Gebäudeschaden wird aktuell auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.



Die Brandursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei in den nächsten Tagen.



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