Rennerod
Nachtrag - Pkw verunfallt und gerät in Brand
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Freitagabend (15.05.2026) gegen 20:58 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Westerburg, in der Hauptstraße in Rennerod einen braunen Ford einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf verunfallte der Pkw durch einen Frontalzusammenstoß mit einer Mauer und geriet anschließend in Brand.
Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Ein weiterer Insasse blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme ist inzwischen abgeschlossen. Die Hauptstraße ist wieder uneingeschränkt befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren