Müschenbach - Verkehrsunfall mit Flucht im Begegnungsverkehr

Am 01.10.2025 gegen 14:40 Uhr kam es in der kurvigen Strecke (K21) zwischen dem Kloster Marienstatt und der B414 (Gemarkung Müschenbach) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



In dem Kurvenbereich touchierte das flüchtige Fahrzeug mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des entgegenkommenden PKW Skoda.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen hellen Van/Kleinbus handeln.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



