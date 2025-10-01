In dem Kurvenbereich touchierte das flüchtige Fahrzeug mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des entgegenkommenden PKW Skoda.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen hellen Van/Kleinbus handeln.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de
Müschenbach - Verkehrsunfall mit Flucht im Begegnungsverkehr