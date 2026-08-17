Bei der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltestverlief positiv auf Cannabis.
Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, drohen dem Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot,
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Mudershausen. Pkw-Fahrer steht unter Drogeneinfluss
Bei der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltestverlief positiv auf Cannabis.