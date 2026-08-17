Mudershausen
Mudershausen. Pkw-Fahrer steht unter Drogeneinfluss
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Freitag, 14. August, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 13:40 Uhr auf der Bundesstraße 274 (Schliem)ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg kontrolliert.

Bei der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltestverlief positiv auf Cannabis.
Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, drohen dem Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot,

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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