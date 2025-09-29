Mudershausen. Einbruch in Vereinsheim

Wie erst am gestrigen Sonntag bekannt wurde, kam es am 21. September um kurz nach 4 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Hundesportvereins an der Bundesstraße 274. Die Aufnahme einer Wildkamera zeigt zum Tatzeitpunkt zwei vermummte Personen, die die Tür zu einem Lagerraum aufbrechen.