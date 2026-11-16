Mudershausen
Mudershausen. Einbruch in Rohbau
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13.14. November, drangen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in der Berghäuser Straße ein und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge und Geräte.

Mudershausen (ots) –

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13./14. November, drangen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in der Berghäuser Straße ein und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge und Geräte.
Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter Tel. 06432-6010 bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


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