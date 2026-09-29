Höchstenbach
Motorradunfall - ERSTMELDUNG -
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 29.09.2026, gegen 17:34 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 zwischen Höchstenbach und Steinen gemeldet.

Beteiligt sind ein Motorrad und ein Transporter.
Aktuell findet die Unfallaufnahme statt und es ist mit Verkehrsbehinderungen, evtl. Straßensperrungen zu rechnen.

Von Presseanfragen bitten wir derzeit Abstand zu nehmen und verweisen auf die noch folgende Pressenachtragsmeldung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-92260


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren