Beteiligt sind ein Motorrad und ein Transporter.
Aktuell findet die Unfallaufnahme statt und es ist mit Verkehrsbehinderungen, evtl. Straßensperrungen zu rechnen.
Von Presseanfragen bitten wir derzeit Abstand zu nehmen und verweisen auf die noch folgende Pressenachtragsmeldung.
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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
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Motorradunfall - ERSTMELDUNG -
Beteiligt sind ein Motorrad und ein Transporter.