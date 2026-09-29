Motorradunfall - ERSTMELDUNG

Am 29.09.2026, gegen 17:34 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 zwischen Höchstenbach und Steinen gemeldet.

Beteiligt sind ein Motorrad und ein Transporter.

Aktuell findet die Unfallaufnahme statt und es ist mit Verkehrsbehinderungen, evtl. Straßensperrungen zu rechnen.



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