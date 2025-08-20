Motorradfahrer tritt nach Passanten.

Eiskaffee zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein Motorradfahrer befuhr gegen 16:30 Uhr die Reinstraße, ließ den Motor aufheulen und trat während der Fahrt nach vorbeigehenden Passanten.

Der Motorradfahrer war mit einer schwarzen Honda CBR600 mit auffälliger Flagge darauf unterwegs. Die Meldung bei hiesiger Dienststelle erfolgte durch unbeteiligte Zeugen.



Personen nach denen getreten wurde, weitere Geschädigte sowie mögliche Zeugen werden geben sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell