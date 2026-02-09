Reichenberg
Montiertes Schild auf bekanntem Radweg zwischen St. Goarshausen und Bogel
montiertes Schild auf Gullydeckel
montiertes Schild auf Gullydeckel
Polizeidirektion Montabaur

Am frühen Sonntagabend, 08.02.2026, bekam die Polizei einen Hinweis, dass auf dem Radweg zwischen St. Goarshausen und Bogel, bei Reichenberg, ein Schild auf dem Radweg montiert wäre.

Die Polizeistreife staunte nicht schlecht, als sich dies vor Ort bewahrheitete. Das Schild wurde abmontiert und sichergestellt. Der Monteur bzw. Besitzer soll sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen. Auch andere Zeugen sollen sich bitte melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Raatz, PHK

Telefon: 06771-9327-0 oder pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

