Die Polizeistreife staunte nicht schlecht, als sich dies vor Ort bewahrheitete. Das Schild wurde abmontiert und sichergestellt. Der Monteur bzw. Besitzer soll sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen. Auch andere Zeugen sollen sich bitte melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Raatz, PHK
Telefon: 06771-9327-0 oder pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Montiertes Schild auf bekanntem Radweg zwischen St. Goarshausen und Bogel
Die Polizeistreife staunte nicht schlecht, als sich dies vor Ort bewahrheitete. Das Schild wurde abmontiert und sichergestellt. Der Monteur bzw. Besitzer soll sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen. Auch andere Zeugen sollen sich bitte melden.