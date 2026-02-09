Montiertes Schild auf bekanntem Radweg zwischen St. Goarshausen und Bogel

Am frühen Sonntagabend, 08.02.2026, bekam die Polizei einen Hinweis, dass auf dem Radweg zwischen St. Goarshausen und Bogel, bei Reichenberg, ein Schild auf dem Radweg montiert wäre.

Die Polizeistreife staunte nicht schlecht, als sich dies vor Ort bewahrheitete. Das Schild wurde abmontiert und sichergestellt. Der Monteur bzw. Besitzer soll sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen. Auch andere Zeugen sollen sich bitte melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Raatz, PHK



Telefon: 06771-9327-0 oder pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de





