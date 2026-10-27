Montabaur
Montabaur - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 27.10.2026 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Mazda die L318 von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Großholbach.

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Als ihr im Gegenverkehr ein weißes Fahrzeug auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam, wich die 57-Jährige aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam sie ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Mazda auf der Seite liegend im Graben zum Stehen kam. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Das weiße Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur unter 02602/92260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Hempel
Koblenzer Straße 15
56410 Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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