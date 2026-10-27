Montabaur - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Als ihr im Gegenverkehr ein weißes Fahrzeug auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam, wich die 57-Jährige aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam sie ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Mazda auf der Seite liegend im Graben zum Stehen kam. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Das weiße Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur unter 02602/92260 zu melden.



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