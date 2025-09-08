Montabaur - Verkehrsunfall - Vorfahrt nicht beachtet

Am 08.09.2025 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Montabaur zusammen mit seinen beiden Mitinsassen in einem VW Golf die Bahnallee in Montabaur, aus Richtung Eschelbacher Straße kommend, in Fahrtrichtung des ICE-Bahnhofs.

Eine 53-jährige Frau aus Ransbach-Baumbach befuhr mit einem weiteren Mitinsassen in ihrem VW Polo die Straße "Am Aubachsee" und wollte nach links in die Bahnallee in Richtung Eschelbacher Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 60-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Fahrer sowie die Beifahrerin des VW Golf kamen mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Bahnallee war in diesem Bereich für circa eineinhalb Stunden gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PHK Hempel



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell