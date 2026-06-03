Montabaur und Umgebung - Warnung vor Betrugsmasche Schockanruf

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich! Die Polizei würde niemals über Telefon sensible Daten oder Sachverhalte preisgeben. Geben sie niemals Geld oder Wertgegenstände heraus! Rufen sie im Zweifel immer selber über die ihnen bekannte Nummer bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle an und vergewissern sie sich so aus einer seriösen Quelle.

In allen bisher bekannten Fällen haben die Geschädigten besonnen reagiert und das Telefonat schnell beendet.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrugsmaschen dieser Art. Die Legenden können variieren. Letztendlich geht es immer darum, die Angerufenen unter erheblichen Druck zusetzen und somit dazu zu bewegen Geld zur Verfügung zu stellen, welches in den meisten Fällen durch einen angeblichen Mitarbeiter einer Behörde abgeholt werden soll.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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