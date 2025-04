Montabaur/L312 - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher einer Ölspur gesucht!

Aufgrund dessen kam gegen 15:25 Uhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Hessen beim Überfahren der Ölspur mit seiner Maschine zu Fall und zog sich in Folge des Sturzgeschehens leichte Verletzungen zu. Der Geschädigte kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Im Anschluss musste die Fahrspur im Auftrag der Straßenmeisterei Montabaur durch eine Fachfirma gereinigt werden.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unbekannten Verursacher der Ölspur machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden.



