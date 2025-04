Montabaur L312/L327 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hierbei befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Westerwaldkreis die L312 von Montabaur-Elgendorf kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Die 35-jährige Unfallverursacherin aus dem Westerwaldkreis beabsichtigte, von der L327 nach links auf die L312 in Fahrtrichtung Montabaur-Elgendorf einzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Pkw des 20-Jährigen, in dessen Verlauf es im Einmündungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden im Anschluss mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht, wobei letztlich nur die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L312 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Die abschließenden polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



