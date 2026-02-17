Montabaur - Karnevalsumzug der GK Heiterkeit Montabaur

Montabaur (ots) -
Dem nasskalten Wetter zum Trotz versammelte sich entlang der Aufzugstrecke eine Vielzahl von Besuchern, um den diesjährigen Karnevalsumzug der GK Heiterkeit Montabaur mit 32 Zugnummern, davon ca. 1/3 Motivwagen zu feiern.
Der Aufzug stellte sich in der Bahnhofstraße auf, wo um 14:11 Uhr der Startschuss fiel. Der Zug folgte der Bahnhofstraße in die Wallstraße, die Wilhelm-Mangels-Straße, die Kolpingstraße und über die Kirchstraße auf den Großen Markt, wo er schließlich um 16:20 Uhr endete.
Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.
