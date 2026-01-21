Montabaur ICE Bahnhof. Brand von Müllwagen

Die Besatzung eines Müllfahrzeug der WAB verrichtete am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 11:30 Uhr, im Bereich des Parkplatz am ICE Bahnhof in Montabaur ihre Mittagspause.

Durch Zeugen wurde starke Rauchentwicklung ausgehend vom Ladebereich des Müllfahrzeugs wahrgenommen. Es entwickelte sich schließlich ein Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Durch die Rauchentwicklung wurde der Verkehr der BAB3 im Bereich Anschlussstelle Montabaur behindert. Bis 12:05 Uhr wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt teils voll gesperrt. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.



