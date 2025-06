Montabaur B49 - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Der unfallverursachende schwarze Audi A5 befuhr hierbei zunächst die B 49 in Fahrtrichtung Koblenz. Im weiteren Verlauf kam dieser nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr, infolgedessen der ihm entgegenkommende Geschädigte mit seinem schwarzen BMW ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte der Pkw des Geschädigten mit der rechts neben der Fahrbahn befindlichen Leitplanke.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unvermindert in Fahrtrichtung BAB 3 fort.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identifizierung des flüchtigen Pkw Audi A5 machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

S. Land, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell