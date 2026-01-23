Montabaur. Aktuelle Warnung vor Anrufen durch betrügerische Banden



Kriminelle rufen meist bei lebensälteren Personen an, geben sich oft als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und versuchen unter einer Legende die Angerufenen dazu zu verleiten Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. In vielen Fällen wird z.B. eine Notsituation eines nahen Angehörigen vorgetäuscht um die Angerufenen dazu zu verleiten Geld für einen medizinischen Eingriff oder eine Kaution gegen einen Haftantritt bereitzustellen.

Die Polizei Montabaur warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor betrügerischen Anrufen. Die Polizei würde sie niemals am Telefon mit einem Sachverhalt konfrontieren und nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Im Zweifel legen sie auf und rufen sie ihre örtlich zuständige Polizei an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell