Montabaur
Montabaur. Ablenkung im Straßenverkehr
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende legte die Polizeiinspektion Montabaur das Augenmerk diesmal besonders auf die verbotswidrige Nutzung des Handys am Steuer.


Insgesamt wurden 16 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die während der Fahrt entweder telefoniert oder getippt haben. Bedauerlicherweise scheinen das Verfassen von Nachrichten und der Drang immer online sein zu müssen für viele so wichtig zu sein, dass für diese die Verkehrssicherheit nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Für die Polizeiinspektion Montabaur werden diese Verstöße daher auch weiterhin im Fokus bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren