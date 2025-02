Mittelfischbach. Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 24. Februar, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Diez zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Rheinstraße (Bundesstraße 274) Geschwindigkeitskontrollen durch.



Hierbei wurde auch ein 51-jähriger Mann aus Heidenrod mit seinem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Es stellte sch heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte er Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Der Mann gab zu, am vorangegangenen Wochenende Amfetamin konsumiert zu haben.

Bei seiner Durchsuchung konnten die Beamten dann auch noch eine geringe Menge Amfetamin sowie ein verbotenes Einhandmesser auffinden.

Der 51-jährige hat sich nun in diversen Ermittlungsverfahren zu verantworten.

Bei der Geschwindigkeitsmessung konnten insgesamt 10 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt werden.



