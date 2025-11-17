Missachtung der Vorfahrt - Pkw ausgebrannt



Der 61-jährige Fahrer befuhr mit seiner 57-jährigen Beifahrerin die L292 aus Schenkelberg kommend und missachtete die Vorfahrt einer 58-jährigen Pkw-Führerin, welche aus Richtung Steinen die B8 befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten die Fahrerin, sowie ihr 31-jähriger Beifahrer einen Schock, der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin blieben unverletzt.

Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein drittes Fahrzeug, welches entgegengesetzt die L292 befuhr, ebenfalls beschädigt.

Das Fahrzeug der beteiligten Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert und brannte dort völlig aus.

Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Herschbach, Schenkelberg und Hartenfels, sowie der Rettungsdienst und die Polizei Montabaur.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

M. Brandscheidt, PHK'in

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell