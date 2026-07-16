Miehlen
Miehlen- Polizei warnt nach mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Abend des 16.07.2026 erhielten mehrere Geschädigte Anrufe von falschen Polizeibeamten.

Lesezeit 1 Minute

Den Geschädigten wurde vorgetäuscht, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall kam und nun der Name der Geschädigten auf einer Liste der Täter gefunden wurde.

Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

– Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen
zu ihren finanziellen Verhältnissen preis!
– Beenden Sie im Zweifel das Gespräch!
– Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei!
– Informieren Sie Angehörige oder Bekannte über entsprechende
Anrufe in der Region, insbesondere lebensälteren Personen!
– Übergeben Sie in diesem Zusammenhang nie Wertgegenstände einem
angeblichen Polizeibeamten!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen
PK´in Christmann

Telefon: 06771-93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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