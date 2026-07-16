Miehlen- Polizei warnt nach mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter

Den Geschädigten wurde vorgetäuscht, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall kam und nun der Name der Geschädigten auf einer Liste der Täter gefunden wurde.



Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche.



Die Polizei warnt daher eindringlich:



– Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen

zu ihren finanziellen Verhältnissen preis!

– Beenden Sie im Zweifel das Gespräch!

– Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei!

– Informieren Sie Angehörige oder Bekannte über entsprechende

Anrufe in der Region, insbesondere lebensälteren Personen!

– Übergeben Sie in diesem Zusammenhang nie Wertgegenstände einem

angeblichen Polizeibeamten!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

PK´in Christmann



Telefon: 06771-93270





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