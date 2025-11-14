Messerangriff gegen Person, Tatverdächtiger in U-Haft

Der Vorfall habe sich an der Wohnanschrift des Mannes in der Schulstraße ereignet. Demnach habe sich der Geschädigte mit seinem Hund vor seinem Haus befunden. Plötzlich sei ein Mann in den Hof gelaufen, welcher anschließend ein Messer in der Hand hielt, auf den Geschädigten zuging in Richtung dessen Oberkörper eine Stichbewegung ausführte. Der Geschädigte konnte dem Ausweichen, sodass es zu keiner Verletzung gekommen war.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der vermeintliche Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten 23-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Im weiteren Verlauf kam es noch zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten sowie einer Sachbeschädigung auf der Dienststelle. Weiterhin stand er unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest erbrachte über 1,2 Promille.

Der 26-jährige wurde am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und ging anschließend in Untersuchungshaft.



