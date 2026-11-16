Heistenbach, Aull
Mehrere Wohnungseinbrüche in Aull und Heistenbach
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Donnerstag, 12.11.2026, kam es zwischen 17:40 Uhr und 20:25 Uhr in den Ortsgemeinden Heistenbach und Aull zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

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Die Kriminalinspektion Montabaur bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die bislang unbekannten Täter bereits im Vorfeld der Einbrüche zur Auskundschaftung der Tatobjekte auf benachbarten Grundstücken aufgehalten haben. Daher werden insbesondere Anwohner gebeten, vorhandene Aufzeichnungen privater Überwachungskameras auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu überprüfen und entsprechende Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen sucht die Polizei insbesondere nach einem schwarzen VW Golf mit einem Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK).

Von besonderem Interesse sind verdächtige Beobachtungen und Videoaufzeichnungen aus folgenden Ortslagen und Zeiträumen:

Gückingen

17:40-18:00 Uhr

Hambach

17:45-17:55 Uhr

Aull

18:00-19:00 Uhr

Heistenbach

18:55-20:25 Uhr

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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