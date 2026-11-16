Mehrere Wohnungseinbrüche in Aull und Heistenbach

Die Kriminalinspektion Montabaur bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die bislang unbekannten Täter bereits im Vorfeld der Einbrüche zur Auskundschaftung der Tatobjekte auf benachbarten Grundstücken aufgehalten haben. Daher werden insbesondere Anwohner gebeten, vorhandene Aufzeichnungen privater Überwachungskameras auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu überprüfen und entsprechende Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen.



Im Zusammenhang mit den Einbrüchen sucht die Polizei insbesondere nach einem schwarzen VW Golf mit einem Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK).



Von besonderem Interesse sind verdächtige Beobachtungen und Videoaufzeichnungen aus folgenden Ortslagen und Zeiträumen:



Gückingen



17:40-18:00 Uhr



Hambach



17:45-17:55 Uhr



Aull



18:00-19:00 Uhr



Heistenbach



18:55-20:25 Uhr



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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